Redazione Calciomercato

è ufficialmente un nuovo giocatore della. Il club biancoceleste ha annunciato attraverso i canali ufficiali l’arrivo del calciatore classe 1999.“La S.S.Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il contratto di lavoro sportivo del calciatore Tijjani Noslin, proveniente dall’Hellas Verona FC”.Noslin si trasferisce dall'Hellas Verona alla Lazio per un'operazione in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% su una futura rivendita.

ha firmato con la Lazio un contratto quinquennale fino al 2029 da un milione più bonus.Arrivato a gennaio scorso in Serie A,ha totalizzato 5 gol e 4 assist con la maglia del Verona in 17 gare in Serie A.