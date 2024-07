Lazio, ecco tutti i nomi della squadra di Baroni: una sola conferma nello staff rispetto all'anno scorso

Gettyimages

Dopo l'annuncio del nuovo medico sociale nei giorni scorsi, lacompleta anche lo staff diper la prossima stagione. In questi giorni infatti, oltre al lavoro sul mercato, la società insieme al nuovo tecnico ha scelto i vari collaboratori che coadiuverannoil lavoro dello stesso mister. Se però nell'equipe sanitaria che segue i biancoceleste la novità è solo una, vista la contestuale conferma dei dottori Ivo Pulcini e Fabio Rodia, di volti nuovi a Formello ce ne saranno ben 7. L'unica conferma rispetto agli uomini presenti la scorsa stagione è il preparatore dei portieri Cristiano Viotti, che sarà comunuque affiancato nel suo ruolo dal nuovo collega Mario Lamberti

Tutti nuovi invece gli altri, a partire dall'allenatore in seconda Fabrizio Del Rosso, che da diversi anni, compreso l'ultimo all'Hellas, è al seguito di Baroni come suo vice. Sempre dal Verona sono arrivati altri due collaboratori tecnici, Giuseppe Martino e Nicola Lami. Nuovi anche i preparatori atletici, che saranno Andrea Petruolo e Federico Di Dio. Conclude la lista il match analyst Silvio Valanzano. La squadra al completo dovrebbe essere già operativa a Formello da questo week-end per i preparativi prima del raduno dei giocatori, fissato per l'8 luglio.