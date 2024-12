Lazio, emergenza a centrocampo per Baroni. Vecino out: ecco quando tornerà il centrocampista uruguayano

Getty Images

Emergenza totale a centrocampo per laIl giallo rimediato ieri da Rovella aggrava ulteriormente la situazione in vista della gara col Napoli al Maradona domenica prossima. In mezzo ci sarà la Coppa Italia, a Roma, sempre contro i partenopei, ma di rotazioni per Baroni ce ne potranno essere poche. All'assenza di Castrovilli si somma infatti la squalifica dell'ex Juve e, soprattutto, il ko di Matias Vecino. Il centrocampista uruguayano ha riportato una lesione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra.Sicura quindi la sua assenza anche contro l'Ajax in Europa League la prossima settimana.il 16 dicembre. Straordinari in vista quindi per Guendouzi, con Dele-Bashiuru che avrà inevitabilmente altre chance di far vedere le sue qualità. Finora in Serie A quando è partito titolare (contro Udinese e Parma) ha sempre deluso, ma Baroni non potrà far altro che puntare ancora su di lui, sulla trequarti o in mediana. Rientrerà anche Dia in settimana, per riprendersi il posto dietro la punta, ma a gennaio, visto che il rientro anche di Castrovilli non avverrà comunque in tempi brevi, sembra a questo punto praticamente certo che il club interverrà sul mercato per dare almeno una pedina in più al tecnico in quel reparto.