Getty Images

Lazio, infortunio Vecino: le condizioni e quante partite salta sicuramente

Redazione CM

34 minuti fa



Marco Baroni deve fare a meno di Matias Vecino oltre che di Boulaye Dia: se per il senegalese è risultata insostenibile una distorsione alla caviglia, per l'uruguayano l'infortunio rimediato in Europa League contro il Ludogorets è uno stiramento, ragion per cui lo stop andrà oltre la prossima gara di campionato contro il Parma.



L'ex Inter salterà sicuramente anche l'impegno infrasettimanale di Coppa Italia contro il Napoli, per poi essere rivalutato in vista del successivo turno di Serie A, a campo invertito curiosamente ancora contro i partenopei. Nel frattempo, sulla trequarti Baroni avrà a disposizione Noslin, Pedro e all'occorrenza anche Dele-Bashiru, data l'indisponibilità di Castrovilli operato.