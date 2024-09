Chi è Mohamed, due assist al debutto in Serie A col Parma

Getty Images

Anas Haj Mohamed contro il Lecce è entrato con la bacchetta magica. Quel ragazzino di 19 anni, tunisino nato a Chieti, ha regalato un pareggio insperato al Parma. Gol segnati? Zero. E quindi? Spieghiamo. L'attaccante, al debutto assoluto in Serie A, è entrato a poco più di venti minuti dalla fine al posto di Hernani: il risultato a Via del Mare era di 2-0 per il Lecce, il classe 2005 si carica la squadra sulle spalle e la partita cambia. Al 93' serve ad Almqvist - gol dell'ex - il pallone per l'1-2, e al 95' ancora assist per Hainaut che segna il 2-2 finale.

- Mohamed è l'uomo copertina della partita, il giocatore che ha cambiato volto al Parma. Il meno atteso. Il più efficace. Col Parma in dieci per l'espulsione di Cancellieri, si è piazzato sulla trequarti insieme a Bernabé per fare da raccordo tra il centrocampo e l'unico attaccante Bonny; una sorta di 4-2-2-1.per rientrare sul piede migliore cercando l'imbucata per il compagno - come fatto contro il Lecce - o per calciare in porta. Ha fatto anche qualche partita da attaccante centrale: è una punta non fisicata (174 cm), ma veloce e tecnica.

- Il Parma l'ha preso nel 2021 dopo il fallimento del Chievo,e appena è stato considerato pronto per fare il grande salto tac, Pecchia l'ha messo dentro. E lui, ha ringraziato con due assist decisivi. Doppio passaporto tunisino e marocchino, ha scelto la prima nazionalità facendo già due presenze in nazionale A. Il contratto col Parma è in scadenza a giugno 2026, lui lavora a testa bassa senza pensare al futuro.