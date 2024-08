Roma su Boga: Cafu consiglia Wesley Gassova, derby con la Lazio per Fernandez-Pardo

AFP via Getty Images

Sistemato il reparto offensivo con gli arrivi del trequartista argentino Matias(classe 2003) dalla Juventus e del centravanti ucraino Artem(classe 1997) dal Girona, orasugli esterni.- A sinistra è arrivato lo svedese Samuel(classe 2003) dal Djurgarden al posto di Leonardo(classe 1993), passato al Napoli a parametro zero. Sulla destra è andato via il danese Rasmus(classe 1997), tornato al Leeds per fine prestito e poi ceduto all'Eintracht Francoforte. L'olandese Rick(classe 1995) è in uscita: sulle sue tracce ci sono AEK Atene e Besiktas. Arrivato dal Levante, Buba(classe 2007) giocherà con la Primavera giallorossa. In entrata, viste le difficoltà incontrate per il portoghese(classe 2002) del Lille e per il francese Lorenz(classe 2000) del Rennes,(classe 2003) dell'Almeria. Sullo sfondo c'è una pista alternativa che porta al burkinabé del Manchester City,(classe 2001).

- Inoltre la Roma monitora il mercato degli esterni offensivi: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in alternativa a un eventuale ritorno in Italia del franco-ivoriano Jeremie(classe 1997 ex Atalanta e Sassuolo) dal Nizza e a un possibile derby con la Lazio per il belga di origine spagnola Matias(classe 2005) del Gent, l'ex calciatore giallorosso Cafu consiglia il giovane talento brasiliano del Corinthians,(classe 2005).