Lazio, Lotito: "Qui non c'è più gente presuntuosa. Castrovilli? Non possiamo sovraccaricarlo"

AFP via Getty Images

Intervista al Messaggero per. Il patron dellaha ribadito la sua sicurezza di aver allestito una squadra forte, con un elemento di rottura rispetto al recente passato: "tutti stanno al servizio della squadra"."Abbiamo costruito una squadra nuova, con potenzialità adatte al calcio di oggi, abbiate pazienza. Il nostro è un gruppo vero e forte. Abbiamo tanti giocatori convocati dalle Nazionali, ma sono convinto che anche tutti i nuovi arrivati siano di livello. Abbiamo allestito un gruppo con forza fisica, carattere e con qualità tecniche.. Ma la vera forza della Lazio è il collettivo, non il singolo. Da noi non ci devono essere prime donne, ma tutti devono dare il massimo con umiltà".

Ha fatto rumore l'esclusione didalla lista Uefa. In molti vedono in questa scelta la conferma che il calciatore non si è ancora del tutto ristabilito dai problemi fisici avuti negli ultimi due anni e quindi, è opinione diffusa, la società ha azzardato troppo puntando su di lui e cedendo anche un altro elemento in mezzo al campo come Cataldi ("Mica l'ho mandato via io", ha detto il presidente, "la Fiorentina lo voleva e l'ha preso", ndr). Lotito però ha confermato la versione della scelta concordata tra club, allenatore e giocatore: "Castrovilli ha parlato con Baroni, insieme hanno concordato tutto ed era sereno.. Vedrete che Castrovilli giocherà presto. Ci puntiamo e l’abbiamo preso per darci quella qualità che in tanti dicono che non abbiamo. Diamo tempo ai nuovi di ambientarsi: avete visto Tavares che giocatore è? E ora vedrete anche Gigot".