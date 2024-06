Lazio, in stallo l'uscita di Marcos Antonio: ecco il motivo

Getty Images

C'è una fase di stallo nella trattativa in uscita per. Il centrocampista brasiliano, di rientro alladal prestito al Paok Salonicco, che non lo ha riscattato, potrebbe tornare in patria. C'è ilinteressato a lui ma, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il club carioca vorrebbe prelevarlo solo in prestito con diritto di riscatto (stessa formula adottata un anno fa dai greci, ndr). Al contrarioDalla sua cessione, come da quella degli altri elementi in esubero e di rientro dai vari prestiti,da cui racimolare fondi per il mercato estivo.

In biancoceleste Marcos Antonio non è mai riuscito a convincere del tutto, dopo le buone premesse con le qualiIl contratto con i biancocelesti scadrà solo nel 20207, ma il classe 2000 ad oggi non rientra più nei piani del club, che intende quindi liberarsi del cartellino. Inserendo almeno un obbligo di riscatto, anche condizionato, la trattativa con i sudamericani potrebbe ripartire avere un seguito, altrimenti la Lazio non concederà il via libera e cercherà un'altra soluzione.