Lazio, Lotito: "Contro il razzismo servono norme per il riconoscimento facciale"

GETTY

Claudioè ospite in questi giorni del Festival dello Sport, in scena a Trento. Il patron dellaè tornato a parlare delle riforme che servirebbero al mondo del calcio: dalla riforma dei campionati, all'ingresso dei fondi di investimento, passando per gli stadi, sono tanti i punti toccati dal Presidente biancoceleste e Senatore della Repubblica. Un concetto in particolare però, riferendosi alla sua gestione societaria l'ha voluto sottolineare così: " I patron coglion che mettono i soldi però non esistono più. I fondi fanno investimenti di carattere finanziario ma. Servono norme per cambiare il sistema".

Lotito ha poi risposto anche a una domanda sul tema del giorno nel mondo biancoceleste, cioè l'ennesima squalifica di un settore dell'Olimpico (uno spicchio della curva Nord, in questo caso), con tanto di multa salata, comminata dalla UEFA alla società, per comportamenti razzisti di una frangia di tifosi durante. Questo il pensiero del numero 1 del club capitolino: "20 persone fanno un saluto nostalgico nello stadio e la società paga, ma che responsabilità ha? Servono nuove norme per non essere ostaggio di certe persone, servono norme per il riconoscimento facciale e poi un'azione di prevenzione nelle scuole per far rispettare le regole".