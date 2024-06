Lazio, Lotito: "Subito 3 colpi. Protesta? Attenzione ad istigare l'odio"

Getty Images

Ai microfoni del Messaggero, il presidente della, ha annunciato tre colpi di mercato in arrivo a stretto giro: "Se tutto andrà bene centrerò 3 colpi subito".è sicuramente uno di questi. Con la Salernitana è tutto fatto e manca solo l'annuncio. Gli altri potrebbero essere (pista riaccesasi proprio in questi giorni , ndr) e uno tra Stengs e Dele-Bashiru , che però dopo i contatti fitti della settimana scorsa, sembrano essersi un po' raffreddati a causa della folta concorrenza. Inoltre, in particolare il secondo, era un giocatore pensato per essere inserito nel 3-4-2-1 di Tudor. Ora l'arrivo di Baroni ha cambiato le carte in tavola. Occhio quindi a possibili sorprese nei prossimi giorni.

Al quotidiano romano il patron biancoceleste è tornato a parlare anche dello stadio Flaminio: "Stadio stiamo ultimando le verifiche, non manca molto". Poi, riguardo la protesta contro di lui, che i tifosi stanno organizzando proprio nei pressi dell'impianto capitolino chevorrebbe far tornare a essere la casa della Lazio, ha aggiunto: "Non c’è un comunicato ufficiale firmato, né sono state chieste le autorizzazioni alla questura.. Ribadisco che la lascerò a mio figlio.Ci sono solo 250 milioni di patrimonio immobiliare, non ci penso proprio a vendere".