Lazio, con Baroni si riaccende la pista Noslin: "A Verona ho capito subito che con lui avrei lavorato bene"

La pistaresta viva per la. Il ds Fabiani è al lavoro in questi giorni per il rinnovo del reparto avanzato biancoceleste. Tante le trattative in piedi, che verosimilmente verranno concluse subito dopo la scelta definitiva dell’allenatore. E se l’addio di Tudor lasciava immaginare che, visto anche il prezzo elevato, quella dell’attaccante olandese classe ‘99 e protagonista della salvezza degli scaligeri potesse essere una candidatura finita in secondo piano, ora il probabile arrivo di Baroni può nuovamente ribaltare la situazione.Lo stesso Noslin alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “. Mi ha rimesso centravanti, dove giocavo quando ero più piccolo prima di diventare un’ala. Ha risvegliando il mio primo istinto. Dal primo momento che sono arrivato al Verona ho capito che con lui avrei lavorato molto bene.Come ho detto altre volte: non mi aspettavo di partire subito titolare, anche se ho sempre lottato per farlo, in qualsiasi squadra e categoria. Baroni”. Parole al miele con potrebbero spingere la Lazio a provare a ricostituire in biancoceleste questa coppia tecnico-giocatore. Per farlo però servono almeno 15 milioni, che l’Hellas chiede per il cartellino dell’attaccante.