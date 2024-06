Redazione Calciomercato

Oltre, lavuole rinforzare l'attacco anche con. A fare il punto della situazione oggi ci pensa Il Messaggero. Il centravanti della Salernitana è il secondo colpo praticamente chiuso, dopo Tchaouna, ma per rimpolpare il reparto avanzato dei biancocelesti, che ha visto gli addii di Luis Alberto e Felipe Anderson, Lotito vuole regalare a Baroni un altro elemento in più. E il jolly olandese, classe '99, del Verona, che può giocare sia da attaccante, sia da esterno e pure da trequartista, sarebbe la pedina perfetta in questo senso da inserire nel 4-2-3-1 che il nuovo tecnico ha in mente.

Il patron della Lazio sta trattanto personalmente con il suo omologo (e amico)Con il club scaligero, bonus inclusi. Nelle ultime ore l'ipotesi di inserire dellesi fa sempre più strada. Al Verona piaceche proprio dall'Hellas era stato prelevato due anni fa. Il cartellino di uno dei due potrebbe sbloccare definitivamente l'empasse per l'arrivo di Noslin a Roma. In realtà sempre il Messaggero spiega che c'è anche la possibilità che entrambi finiscano in una maxi operazione, che oltre all'attaccante porterebbe a Formello anche il terzino sinistro Cabal. La sensazione, visti i buoni rapporti tra le parti, è che questa potrebbe essere la settimana decisiva per la buona riuscita dell'affare.