Lazio, svolta in attacco: in chiusura il secondo colpo del mercato

Getty Images

Secondo colpo di mercato in chiusura per la. Dopo Tchaouna, per il quale si attende solo il comunicato ufficiale, sempre dalla Salernitana arriverà anche. A dare la notizia stamattina ci pensa Il Messaggero. La prima scelta di Fabiani e Lotito è sempre stata lui. Dopo i tentennamenti delle ultime settimane da parte del calciatore franco-senegalese, classe '96, nel week-end, scrive il quotidiano, c'è stata l'accelerata definitiva.Per Dia si erano mosse anche alcune squadre di Premier League, da cui le esitazioni dei giorni scorsi. Il giocatore infatti, dopo aver trascorso gran parte della scorsa stagione fuori rosa, da separato in casa a Salerno, voleva capire quali opzioni avesse a disposizione per un suo rilancio personale. Alla Lazioe. Si è convinto della scelta dopo una lunga insistenza in particolare da parte del ds Fabiani e prestocon i biancocelesti.

L'arrivo di Dia non blocca in ogni caso la trattativa chein prima persona sta portando avanti con il Verona per. Il jolly offensivo olandese, protagonista della salvezza dell'Hellas da gennaio in avanti, può infatti occupare anche il ruolo di esterno d'attacco o di trequartista nel 4-2-3-1 che la Lazio imposterà con la nuova guida tecnica. Inoltre il classe '99 è una richiesta specifica proprio di Baroni (come lo era anche di Tudor, ndr): sarà quindi un desiderio che il club proverà ad esaudire.