Lazio, offerta al Siviglia per Kike Salas: ecco la risposta degli spagnoli

Lasi muove anche per la difesa. Un paio di giorni fa si è diffusa la notizia si alcuni emissari biancocelesti in Spagna per parlare col Siviglia diIl difensore, classe 20002, cresciuto nel vivaio del club andaluso, è stato osservato da vicino durante l'ultima sfida contro il Valencia e i capitolini si sono convinti a voler tentare il colpo. La duttilità tattica del ragazzo, che può giocare sia centrale di difesa, sia terzino sinistro, sarebbe ideale per il rinnovamento del reparto che la Lazio vuole intraprendere in vista della prossima stagione.

Il problema è che. Motivo per cui la Lazio al momento può mettere sul piatto solo una proposta di prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Sulla valutazione economica il Siviglia sembra disposto a trattare. Sulla formula invece no. Kike Salas è uno dei titolari della squadra allenata dal Pimienta e non ha esigenza o fretta di cederlo. Anche perché il contratto del ragazzo scadrà solo nel 2029, dopo l'ultimo rinnovo firmato a dicembre scorso. La società spagnola discuterà quindi solo operazioni a titolo definitivo e con pagamento immediato.