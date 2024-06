Lazio, per Stengs c'è un solo ostacolo da superare: ecco la situazione

AFP via Getty Images

Un solo ostacolo da superare tra lae ilper. Gli olandesi insistono per inserire nella trattativa anche il cartellino di Isaksen come contropartita, mentre i biancocelesti non vogliono assolutamente cedere l'esterno offensivo danese. Da un punto di vista tecnico, dopo una prima stagione non esaltate, nella quale ha pagato l'ambientamento alla nuova realtà del campionato italiano; inoltre, al livello economico, la società non vuole perdere i benefici fiscali del decreto crescita, che un'estate fa favorì l'arrivo del calciatore dal Midtjylland.

Per Stengs la base di accordo con la società di Rotterdam, secondo quanto riporta stamattina Il Messaggero, è stata trovata alle stesse cifre dell'affare Guendouzi col Marsiglia un anno fa: 13 milioni più 5 di bonus. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore.potrebbe essere il classe '98 olandese, di origini surinamensi, il terzo colpo di mercato dei biancocelesti. Sarà quindi lui a raccogliere l'eredità di Luis Alberto nel ruolo di trequartista. In realtà: pedina per questo fondamentale nel 4-2-3-1 che ha in mente Baroni.