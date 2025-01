Lazio, Lotito: "L'aquila non volerà più"

AFP via Getty Images

Niente più volo dell'aquilaprima delle partite della. Dopo la vicenda del licenziamento in tronco del falconiere Juan Bernabé , a seguito delle immagini scabrose pubblicate da lui stesso dopo un'operazione al pene, oggi il presidente della, Claudio, ha chiarito: "perché era legata a quella persona.anche perché me la sono inventata io quella storia".In molti da ieri sera si interrogavano su quale sarebbe stato il futuro della mascotte biancoceleste. Le voci riguardo la cessazione della sua esibizione prima delle gare casalinghe della squadra biancoceleste hanno quindi trovato conferma, con rammarico della società stessa. Sempre il presidente però ha spiegato il motivo della decisione drastica: "Sonoper farsi pubblicità, che hanno provocato un danno d'immagine alla società calcistica". Scelta obbligata quindi dalle parti di Formello, dove però si ragiona già su come sostituire i protagonisti, sia umani, sia faunistici e riproporre nel prossimo futuro il medesimo spettacolo.