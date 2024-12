Lazio, Belahyane in arrivo a gennaio. C'è già la stima per Baroni

Getty Images

A gennaio lainterverrà sula centrocampo. Non ci sono dubbi ormai. L'emergenza chesta gestendo in questo periodo, con Vecino e Castrovilli fuori per infortunio e Rovella squalificato, ha reso evidente la necessità di inserire una pedina in più nelle rotazioni. Un nome in paritcolare sembra essere ormai a un passo dall'arrivo a Formello il mese prossimo. Si tratta di, dell', per il quale nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti tra i club e l'accordo è praticamente trovato. In particolare Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma, questa mattina si sbilancia sulla certezza del suo arrivo. Le voci comunque sono insistenti da più parti.

Lo stesso giocatore, franco-marocchino classe 2004, recentemente ha espresso la sua stima per l'allenatore della Lazio, Marco Baroni, con il quale ha già avuto modo di lavorare la stagione scorsa. Giovanissimo, non è stato impiegato molto spesso in gialloblu dal tecnico oggi dei biancocelesti, ma ha avuto modo comunque di farsi apprezzare per la sua voglia di apprendere e affrontare le difficoltà che pone la realtà del campionato italiano.- aveva spiegato il Belahyane in un'intervista proprio prima della sfida tra gli scaligeri e i biancocelesti un mese e mezzo fa - in Francia era diverso.. Il ragazzo è maturato, al punto che quest'anno è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti della Serie A. E per questo la Lazio vuole muoversi in anticipo.