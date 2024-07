Lazio, Tavares in arrivo: ecco quando farà le visite mediche

AFP via Getty Images

Tutto risolto per l'arrivo dialla. Il terzino portoghese si trasferisce in biancoceleste in prestito dall'(in foto è con la divisa dell'Olympique Marsiglia, dove ha giocato, anche lì in prestito, per una stagione due anni fa, ndr) con obbligo di riscatto e una percentuale su una futura rivendita in favore dei Gunners. L'accordo da 5 milioni di euro come base fissa era stato trovato già da alcuni giorni tra i due club . Serviva trovare la quadra con il giocaotre e l'entourage per arrivare alla fumata bianca, come spiegato anche dal direttore sportivo Fabiani in conferenza stampa questa settimana. E proprio su quest'ultimo punto nelle ultime 24 ore si erano registrate alcune frizioni, che aveva fatto temere a molti per la buona riuscita dell'affare.

Tiutto a posto invece., se non ci saranno altri intoppi nello scambio di documenti, o al più tardi la prossima settimana. Intanto la Lazio cercherà una sistemazione per Hysaj, finito sulla lista dei partenti, per far spazio al nuovo acquisto in rosa. Se andrà in porto la sostituzione in rosa, il classe 2000 contribuirà ulteriormente all'abbassamento dell'età media della squadra biancoceleste. Salvo altre uscite non previste la Lazio non dovrebbe effettuare altre operazioni in difesa dopo questa. Gli sforzi per i prossimi colpi di mercato saranno tutti orientati verso il reparto avanzato.