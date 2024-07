Lazio, affare in chiusura per Nuno Tavares: ecco i dettagli

AFP via Getty Images

Laha sceltoper la fascia sinistra. Nonostante gli accordi già trovati con il Verona per Cabal , alla fine la dirigenza biancoceleste ha deciso di virare sul terzino dell'e dopo i contatti andati in scena tra ieri sera e stamattinahanno affondato il colpo: ai Gunners, più una percentuale importante sulla futura rivendita. La fumata bianca tra i club può arrivare già nelle prossime ore. Nel frattempo si cerca l'accordo con l'entourage del giocatore per l'ingaggio.Portoghese, ma originario di Capo Verde, classe 2000, Nuno Tavares, senza però trovare continuità in campo.in totale tra Premier League e FA Cup. L'anno prima invece, sempre in prestito, al, era stato protagonista con 6 gol all'attivo in Ligue 1, ma giocando prevalentemente come esterno di centrocampo. Questa infatti una delle caratteristiche del calciatore:Mancino di piede,, soprattutto per la grande velocità nella corsa. Rispetto all'ex Spal è però più dotato al livello fisico. In rosa prenderà il posto di, che ha le valigie pronte.

Già in passato peraltro Tavares era stato cercato dalla Lazio. Nel, prima del suo approdo in Inghilterra, i biancocelesti avevano provato un approccio con il, che chiedeva 15 milioni per cederlo. Nel club di Lisbona il giocatore è nato calcisticamente, facendo tutta la trafila delle giovanili. Alla fine, anche in accordo con l'ex tecnico Sarri, l'allora ds Tare optò per l'ingaggio a 0 di Hysaj e Tavares - considerato a quel tempo uno profilo emergente interessante del calcio portoghese - finì. Le ultime tre stagioni, tra alti e bassi, non hanno rispecchiato le aspettative sul ragazzo che ora cerca l'opportunità di riscatto e la può trovare alla corte di Baroni.