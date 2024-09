Inter, affaticamento per Dimarco: fuori con il Manchester City, derby a rischio

Redazione CM

16 minuti fa

9

Brutte notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi, dopo il pareggio ottenuto soltanto nel finale contro il Monza. L'esterno sinistro Federico Dimarco ha infatti accusato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra: il classe 1997 verrà valutato definitivamente nella giornata di domani ma sarà sicuramente indisponibile nel primo match di Champions League stagionale, all'Etihad contro il Manchester City, mentre secondo quanto riporta Sky rimane invece in dubbio per il derby del prossimo weekend contro il Milan.



LE SOLUZIONI - Il tecnico nerazzurro ora dovrà capire come sostituire uno dei giocatori più in palla della rosa: probabile l'impiego dal 1' di Carlos Augusto sulla fascia sinistra, con il brasiliano ex Monza che potrebbe essere titolare nella sfida di mercoledì contro gli uomini di Guardiola, in attesa di capre se Dimarco riuscirà a recuperare per domenica sera, in una partita che non vorrebbe assolutamente perdere, anche se sta patendo i tanti impegni ravvicinati tra Inter e Nazionale italiana.