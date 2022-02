Alexandre Lacazette può tornare al Lione. Il presidente dell'OL, Jean-Michel Aulas, ha confermato l'interesse per l'attaccante, in scadenza con l'Arsenal: "Ci interessa perché ha lasciato un segno in questo club. Fa parte delle idee portate dal nuovo ds Bruno Cheyrou. Nel nostro contesto, Lacazette è più accessibile di Benzema. Dobbimo provare a vedere se possiamo farlo a parametro zero, ma non saremo i soli a provarci".