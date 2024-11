Napoli, allarme McTominay: ko con la Scozia, cosa filtra verso la Roma

Getty Images

Antonio Conte potrebbe perdere uno dei giocatori-chiave del suo Napoli.rischia di diventare l’ennesima “vittima” della pausa per le nazionali, che ha già causato diversi infortuni ai calciatori della Serie A. Nella partita di Nations League vinta dalla Scozia in Polonia grazie a un gol di Robertson al 93’,- sarà la prima di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa - alla ripresa del campionato.

- L’infortunio non è stato causato da un contatto con un avversario, ma McTominay ha compiuto un movimento innaturale nel tentativo di arrivare su un cross.: da capire se ha chiesto il cambio per precauzione con l’obiettivo di essere a disposizione di Conte per la sfida con la Roma, o se si tratta di un problema più serio.- In ogni caso il giocatore rientrerà a Napoli e sarà monitorato dallo staff medico del club, che valuterà le sue condizioni da qui alla partita e insieme a Conte deciderà se mandarlo in campo. La priorità, chiaramente, è quella di non rischiarlo se non in forma:. Ritrovato Lobotka, Conte rischia seriamente di perdere un altro giocatore fondamentale per il suo gioco: finora McTominay le ha giocate tutte e sempre da titolare tranne il debutto col Cagliari e la gara di Coppa Italia col Palermo nelle quali è subentrato; tre gol e due assist da inizio stagione.