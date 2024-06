L'ultima di Reus: da Wembley a Wembley, il Borussia Dortmund si appella al karma

Getty Images

Se dobbiamo guardare allo storico di, allora non possiamo dirci molto ottimisti sulle possibilità delnella finale di Champions League di stasera contro il Real Madrid. Il capitano dei gialloneri, unici suoi colori nel calcio se si eccettuano i 5 anni di apprendistato ad Ahlen e Monchengladbach,, visto che ha dovuto saltare tutti i principali tornei internazionali per infortunio, partecipando solo ai Mondiali 2018 che hanno visto la Germania uscire subito. Inoltre, non ha

Insomma, non incoraggiante, se si pensa che ad attendere gli uomini di Terzic c'è una squadra spietata come il Real Madrid di Ancelotti, vero e proprio maestro quando si tratta di approfittare della minima apertura concessa dal destino. Eppure, il centravanti tedesco Niclas Fullkrug si appella lo stesso al. Proprio in quello stadio dove, nell'anno del ritorno, il 2012-13, Reus ha perso la Champions League in finale contro il Bayern Monaco di Jupp Heynckes. La curiosità? In semifinale, gli uomini allora allenati da Klopp eliminarono proprio il Real con il famoso poker di Lewandowski all'andata. "Nessun lavoro in sospeso", ci ha tenuto ad affermare il capitano, che con Hummels è l'unico rimasto in rosa da allora. "sono squadre diverse, giocatori diversi. Siamo solo contenti di essere in finale, ci dobbiamo credere e ci crediamo".

Reus o Kroos, chi saluterà con la gioia più grande? La bilancia degli spettatori neutrali pende per il primo, dato che Kroos ha già vinto 5 volte la Champions League, 4 con la maglia blanca e una con il Bayern Monaco; quale? Proprio quella del 2012-13, anche se non fu impiegato quella sera. Kroos, poi, ha ancora a disposizione gli Europei casalinghi che partiranno fra un paio di settimane; Reus non è convocato, anche perché non è più titolare nel BVB di Adeyemi, Brandt e Sancho.Che vinca o meno la Champions League, non cambierà nulla di ciò che ha lasciato ai suoi tifosi.