I numeri non sono sempre fredde cifre o mere statistiche per giudicare asetticamente il rendimento di un calciatore in una determinata stagione. Se correttamente contestualizzate possono svelare alcuni aspetti spesso sottovalutati della crescita o dell’involuzione di un giocatore. Ecco perché il fatto cheracconta solamente una parte di una crescita continua e costante in termini di maturità tattica e di consapevolezza delle proprie qualità. Con 5 reti ed altrettanti passaggi decisivi, quella scorsa è stata la sua migliore annata in Serie A e isono l’indizio che quei primati personali hanno buone possibilità di essere ritoccati.nei suoi confronti, a partire da quelli della Premier League.- Dumfries è legato all’Inter fino all’estate del 2025 ee alzare l’ingaggio da 2,5 milioni di euro netti: una mossa che in ogni caso tutelerebbe gli interessi della società nerazzurra, visto che anche a fronte di un’ipotesi di cessione ci sarebbe l’opportunità di spuntare le migliori condizioni economiche (il giocatore ha una valutazione di circa 50 milioni) e di reinvestire prontamente il tesoretto sul suo sostituto. In questa ottica,e le incognite legate alle condizioni fisiche di Juan Cuadrado possono creare le condizioni per anticipare un affare di cui nei mesi scorsi si è già parlato con tutte le parti interessate.- Il riferimento è a, per il quale la corte è diventata serrata già nel corso della seconda metà della passata stagione, dopo che il ragazzo cresciuto nella squadra dell’università statunitense di Syracuse e successivamente nei New England Revolution aveva mostrato il suo potenziale pure nell’ultimo Mondiale disputato con la sua nazionale., oltre alla richiesta di partenza della società belga, bottega sempre molto cara quando si tratta di piazzare i propri talenti al miglior offerente. La scadenza del contratto col Bruges si avvicina però sempre più col passare delle settimane - estate 2025 - eUna mossa che potrebbe teoricamente favorire l’adattamento di Buchanan al calcio italiano, facendo apprendistato alle spalle proprie di Dumfries, prima di un eventuale passaggio di consegne.