Il campo e il mercato spesso vivono di intrecci decisivi e mai come durante le soste per le nazionali tirare le fila di quanto finora il campo ci ha mostrato può essere utile in chiave mercato. Giocatore da visionare per colmare vuoti o gap, contratti da blindare per evitare scippi indesiderati e infine verificare l'andamento di accordi e speranze che possono o non possono verificarsi. Quest'ultimo è il caso, ad esempio di Joaquin Correa e di Inter e Marsiglia i cui accordi pattuiti in estate sembrano oggi lontanissimi dal potersi concretizzare.La qualificazione ai playoff di Champions raggiunta anche grazie ad Alexis Sanchez la passata stagione e poi persi sul campo con la retrocessione in Europa League sta pesando sul rendimento sia in Europa che sul campionato conUn'annata iniziata conin panchina fino a fine settembre, continuata con una settimana ad interim con Abardonado e oggi che sta proseguendo con Gennaroin panchina. Nel mezzo anche le minacce di morte ricevute dalla dirigenza da parte dei tifosi e le dimissioni annunciate, respinte, riproposte di presidente e ds. In questo clima- Ma perché il rendimento del Marsiglia riguarda oggi anche l'Inter? La risposta va letta nelle pieghe dei bilanci dei due club e delle condizioni stabilite a giugno quando Joaquin Correa accettò di trasferirsi in Francia. L'operazione fu conclusa in prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni che può trasformarsi in obbligo. Come? Proprio con la qualificazione diretta alla prossima Champions League 2024/25 del club francese, obiettivo che oggi sembra lontanissimo dal potersi concretizzare.. Troppo poco per quei 3 milioni di euro netti all'anno già promessi in caso di riscatto.