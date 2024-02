Milan, Pioli 'salvato' dall'ex Gandini: 'Deve interloquire con una società che non sa come gestire una squadra'

Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A ed ex dirigente in passato di Milan e Roma, è stato protagonista dell’intervista ad Alessandro Alciato, che sarà trasmessa integralmente nella giornata di domani, a partire dalle 9, per il format “Storie di Serie A” su Radio Serie A con RDS. Gandini ha parlato in questi termini del lavoro in rossonero dell’allenatore Stefano Pioli, riservando un giudizio molto critico sull’operato dell’attuale società.



RETROSCENA - “Pioli? È un eccellente professionista, ha un ruolo non semplice: è difficile interloquire con una società che non ha i fondamentali di gestione di una squadra”, ha dichiarato Gandini ad Alessandro Alciato. L’ex dirigente rossonero ha poi rivelato alcuni retroscena di mercato piuttosto curiosi: “A 19 anni Xavi era del Milan, poi la madre fece saltare tutto; ci avevano offerto anche Pogba, ma poi Galliani non se la sentì di spendere così tanto su un giocatore così giovane”.