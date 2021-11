Nel giorno della sua prima gara da tecnico del Manchester United, dopo l'esonero di Solskjaer, Michael Carrick ha parlato a Sky Sport: "Sono entusiasta ed emozionato, per me è un onore e un privilegio. Non mi aspettavo questo così rapidamente, ho preparato la squadra per la partita e non vediamo l'ora di iniziare. Sono fortunato, posso scegliere tra tanti giocatori. Bruno Fernandes è un giocatore fantastico e ha dato tutto, oggi non è titolare ma non vuol dire che non sia importante. Voglio solo i tre punti stasera, non penso al futuro. Dobbiamo pensare alla gara di oggi, non vedo l'ora. Cristiano Ronaldo lo conosco da tanto, ci ho giocato insieme e abbiamo un ottimo rapporto. Anche lui non vede l'ora di giocare".