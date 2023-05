Il Bayern Monaco non eserciterà il diritto di riscatto - fissato a 70 milioni di euro - e Joao Cancelo tornerà al Manchester City, ma è fuori dal progetto di Guardiola e per questo sarà messo nuovamente sul mercato. A un prezzo decisamente più abbordabile: stando alla stampa britannica, per l'esterno portoghese bastano 40 milioni di euro.