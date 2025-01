Manchester United in missione in Italia: da Dorgu a Garnacho, come cambia il mercato della Serie A

Il mercato del Manchester United si intreccia con quello della Serie A: prima Rashford nel mirino del Milan (che poi ha mollato la pista e ora è un testa a testa Barcellona-Dortmund con il primo favorito),, perché alcuni emissari dei Red Devils sono arrivati in Italia dove faranno degli appuntamenti di mercato. Nessuna vacanza di piacere, in agenda ci sono incontri con agenti e dirigenti di altri club.- Uno dei giocatori al centro dei pensieri dello United è Patrick Dorgu. I Red Devils si siederanno a parlare anche dell’esterno classe 2004 del Lecce, a Milano incontreranno l’uomo-mercato giallorosso Pantaleo Corvino e l’agente del giocatore.. In questi giorni si muoverà anche il Napoli, che proverà a bloccarlo per il 2025/26 dopo un’offerta di quasi 15 milioni respinta in estate.

- Manchester United e Napoli si sfidano per Dorgu e trattano Garnacho.. Dopo la volontà di Chiesa di rimanere a Liverpool Garnacho è il primo nome tra le richieste dell'allenatore per il mercato: la trattativa tra i due club entra nella fase calda, consapevoli che sul giocatore c’è anche il Chelsea e che ieri l’agente del giocatore era allo Stamford Bridge per assistere alla partita dei Blues contro il Wolverhampton.

- Il blitz italiano del Manchester United potrebbe portare i rappresentanti del club inglese ad aprire nuove soluzioni di mercato. Potrebbero esserci dei nuovi contatti con l’Atalanta pergià cercato mesi fa, la Juve è in Belgio dove stasera affronterà il Club Bruges ma se qualche dirigente è rimasto in Italia non sono escluso che si possa parlare del futuro di; per gennaio o - più probabilmente - per giugno.