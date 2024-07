Mbappè sarà il nuovo proprietario del Caen: rileverà le quote di Oaktree

Oaktree possedeva, dal 2020, l’80% del Caen ed era riuscito sistemare la situazione economica del club, che quando fu acquistato era appena retrocesso in Ligue 2 e aveva notevoli problemi a livello di bilancio. Il fondo aveva attuato un’operazione d razionalizzazione dei costi, licenziando il 40 per cento dei dipendenti e diminuendo il monte ingaggi dei giocatori, puntando tutto sul player trading. In queste stagioni, il Caena, tuttavia, non ha mai raggiunto un risultato sufficiente per tornare in Ligue 1, un traguardo che i tifosi transalpini si augurano che Mbappé sappia raggiungere.