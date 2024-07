Inter, Oaktree come Suning: niente compensi per i membri nel CdA nerazzurro

Getty

Carlo Marchetti (indipendente);

Amedeo Carassai (indipendente);

Giuseppe Marotta (presidente e amministratore delegato area sport dell’Inter);

Alessandro Antonello (amministratore delegato area corporate dell’Inter);

Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities di Oaktree;

Katherine Ralph, Managing Director per la strategia Global Opportunities di Oaktree;

Renato Meduri, Senior Vice President per la strategia Global Opportunities di Oaktree;

Carlo Ligori, Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree;

Delphine Nannan, Senior Vice President per l’ufficio di Oaktree in Lussemburgo;

Fausto Zanetton, AD di Tifosy Capital & Advisory.

Dopo l’escussione del pegno da parte del fondo californiano per il mancato pagamento da parte degli Zhang di un debito da 395 milioni di euro,Come ricorda Calcio&Finanza, il CdA è così composto:Nella nomina del 22 maggio 2024 è stato scelto di «attribuire a ciascuno dei candidati consiglieri indipendenti (ovverosia Marchetti e Carassai, ndr) la remunerazione annua ai sensi dell’art. 2389, primo comma, del codice civile già deliberata dall’assemblea dei soci in data 8 luglio 2021», pari a 30mila euro annui.

Per quanto riguarda gli altri consiglieri, invece, la decisione è stata quella di «(fatta eccezione per quanti di essi già intrattengano con la Società un rapporto di lavoro dipendente, i quali già ricevono una remunerazione ai sensi del rispettivo contratto di lavoro), e ferma restando la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di attribuire una remunerazione agli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il Collegio Sindacale». Anche nell’epoca Suning non venivano corrisposti compensi agli amministratori, così come nemmeno al presidente Steven Zhang.