Messi all’Inter Miami, Beckham racconta: ‘Mi sono messo a piangere'

Ok Suarez, Busquets, Jordi Alba e ora anche Federico Redondo - figlio d’arte accostato anche al Milan - ma per tutti l’Inter Miami è Leo Messo. In America e, soprattutto, fuori dall’MLS.. Intervistato dal conduttore e attore James Corden, il presidente dell’Inter Miami ha raccontato com’è nata l’idea di portare Messi in MLS.- "Il ricordo che ho scelto è la telefonata che ho ricevuto, mentre ero a letto, in Giappone, quando mi hanno detto che Leo Messi avrebbe firmato per Miami.: “Abbiamo avuto un incontro con lui e gli ho detto che sapevo che Leo non era pronto, ma avrei voluto che giocasse per il mio club in futuro. L'anno scorso, sapevamo che in quel mese ci sarebbe stata una decisione da prendere, perché Leo aveva annunciato che avrebbe lasciato il PSG".- “Verso le 4/5 del mattino in Giappone, ero a letto e il mio telefono continuava a vibrare, vibrare, vibrare…. Victoria mi dà una gomitata e dice di spegnerlo., se ci penso mi viene la pelle d'oca. Così mi siedo sul letto e comincio a piangere. Victoria mi chiese cosa stesse succedendo, pensava fosse morto qualcuno”.