Milan, 15 milioni per Samardzic: primo contatto con l'Udinese

“Parlammo con Paolo Maldini, ma non me la sono sentita di fare un’esperienza in una grande città in quel momento”. Così Samardzic motivava il “no” al Milan in una intervista alla Gazzetta dello Sport datata settembre 2022. Ora Lazar di anni ne ha 22 e si sente pronto per indossare una maglia pesante come quella rossonera. I contatto dei giorni scorsi tra Moncada e i rappresentanti del centrocampista dell'Udinese sono stati molto positivi, un primo passo significativo in una trattativa che si preannuncia complessa.



CONTATTO - Il Milan ha memorizzato quello che è il gradimento totale di Samardzic e ora inizierà a parlare con l’Udinese. Il primo contatto ufficiale è previsto già in questa giornata: Moncada, Furlani e Ibrahimovic sono pronti ad ascoltare le condizioni iniziali della famiglia Pozzo con la consapevolezza che servirà trattare sul prezzo. Lazar dal canto vuole il Milan per coronare il sogno di giocare la Champions League. Per questo motivo ha preferito non approfondire il forte interessamento di due settimane fa della Lazio.

Nelle idee del Milan, Samardzic sarebbe un investimento importante per il presente e, soprattutto, per il futuro. Piace, tanto, perché ha margini di crescita importanti e quella duttilità tattica che manca in questo momento tra i centrocampisti: i rossoneri lo vedono principalmente da trequartista, ma può fare anche la mezzala o il regista.

