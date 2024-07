Milan, Saelemaekers può restare

Getty Images

Ilche è uscito con un pareggio per 1-1 contro il Rapid Vienna, all'esordio di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera, ha visto fra i protagonisti della gara ancheritornato forse anche a sorpresa a Milano dopo il prestito con riscatto da 12 milioni non esercitato dal Bologna. E la posizione dell'esterno belga classe 1999 è oggi più che mai discussa.L'idea del Milan resta quella di una cessione e le cifre dell'operazione, dopo un anno vissuto al top e che ha riportato il Bologna in Champions League, sono inevitabilmente più alte rispetto a quanto pattuito soltanto un anno fa con il club emiliano. La richiesta è oggi di almeno 15 milioni di euro di valutazione, ma a cambiare i piani potrebbe essere proprio il giocatore.

L'ex Anderlecht ha un contratto in scadenza 30 giugno 2026 con il Milan ed è anche disposto a rimanere a disposizione di Fonseca per giocarsi le sue carte. È consapevole che un ruolo in attacco sarà complicato, ma con Florenzi e Calabria che sono tutt'altro che certi di un impiego costante anche da esterno basso "alla Theo" potrebbe avere le sue chance.