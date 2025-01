Milan, avanti tutta per Gimenez: la linea del club su Camarda e il retroscena sul Monza

Redazione Calciomercato

Il Milan fa sul serio per Santiago Gimenez e già nella giornata di oggi presenterà una seconda offerta al Feyenoord (la prima era stata rifiutata). Una scelta precisa e anche, in un certo senso, dovuta perché il Diavolo, da anni, è alla ricerca di un grande numero 9 che possa garantire un fatturato di gol per vincere il campionato. Senza dimenticare che sia Tammy Abraham che Alvaro Morata, fin qui, hanno raccolto poco in termini realizzativi.con una struttura fisica ancora acerba e un’esperienza tutta da coltivare allenamento dopo allenamento, partita dopo partita.

Una critica che viene spesso rivolta alla dirigenza del Milan è quella della gestione di Camarda perché gioca poco. Fin qui la stagione del gioiello classe 2008Questi numeri aprono a più di una interpretazione, quella del Milan è quella di un talento che ha l’opportunità di fare parte della prima squadra e velocizzare il suo percorso di crescita. Chiaramente se dovesse concludersi positivamente la trattativa per Gimenez le cose cambierebbero perché di spazio non ce ne sarebbe quasi più. E a quel punto Camarda dovrebbe tornare a giocare, con più frequenza, nel Milan Futuro.

- Gimenez rappresenta la scelta per il presente,Ora però la testa deve essere rivolta solo a migliorarsi all’interno del club e per questo motivo sono state rispedite al mittente le avances del Monza prima di novembre e poi di qualche giorno fa. Così come non ci sono state aperture alle diverse squadre del campionato cadetto che lo avevano chiesto in prestito a Furlani. Camarda resta al Milan, con o senza Gimenez.