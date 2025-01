Milan-Gimenez, 72 ore decisive: l’agente fa leva su una promessa del Feyenoord

Tra il Milan e il Feyenoord la partita per Santiago Gimenez non è finita alla prima offerta, rifiutata, dal club olandese. Come raccontato dalla nostra redazione, l’agente dell’attaccante messicano, Raffaella Pimenta, vuole far leva su una promessa fatta al giocatore la scorsa estate sulla volontà del club di Rotterdam di accontentare il ragazzo di fronte a un’offerta da parte di una big europea. E questa big, nella testa del forte attaccante classe 2001, è sicuramente il Milan.







72 ORE DECISIVE - L’assenza di Giorgio Furlani nella trasferta di Zagabria di Champions League è una conferma di come la trattativa sia più viva che mani. Difficile, forse più complicata del previsto, ma sicuramente nella fase operativa. Il board rossonero sta lavorando intensamente alla seconda offerta da presentare al Feyenoord con la consapevolezza che prima di giovedì non arriverà alcuna decisione definitiva.



MILAN: FURLANI NON VA ZAGABRIA PER TRATTARE GIMENEZ



SOLO MILAN - In questa fase Santiago Gimenez ha dato priorità assoluta al Milan, l’obiettivo è giocare il derby contro l’Inter del 2 febbraio. El Bebote ha messo in stand-by diverse proposte arrivare da Francia, Premier League e Saudi Pro League. In attesa di giovedì, Gimenez ha già messo le cose in chiaro forte di un accordo con il club rossonero di un triennale con opzione per il quarto anno a 2,5 milioni di euro a stagione.