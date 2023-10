Tutto secondo programma per. Stefano Pioli può riabbracciare il suo regista, anche se ancora è presto per vederlo in gruppo. L'algerino ricomincerà a lavorare sotto l'occhio vigile dello staff medico per evitare ogni tipo di ricaduta, l'obiettivo è averlo in condizione tra circa due o tre mesi.- Per rivederlo in campo probabilmente bisognerà quindi aspettare il 2024, Bennacer può diventare un giocatore importante nella seconda parte di stagione del Milan ed essere considerato quasi come un acquisto per il mercato di gennaio., che ha avuto qualche giorno di riposo dopo l'incidente in macchina che l'aveva coinvolto nei giorni scorsi.- In questi giorni hanno continuato a lavorare Kalulu, Loftus-Cheek e Krunic con l'obiettivo di tornare a disposizione per il big match contro la Juventus in programma alla ripresa del campionato.. Bennacer sarà ancora spettatore e guarderà i compagni da fuori, ma l'algerino sta scaldando i motori per tornare al centro della squadra.