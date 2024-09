Milan, calendario, modulo e incognita Bennacer: perché Vos può trovare spazio

AC Milan via Getty Images

CHI E' SILVANO VOS

non è uno a cui piace perdere tempo. La prova? Sono bastati 45 minuti per inaugurare la sua nuova avventura in Italia e strappare primi applausi e generare un pensiero che ha iniziato subito a insinuarsi nella mente di chi segue il- Le qualità di Vos erano già ben note al Milan prima del suo arrivo in Italia, il debutto con Milan Futuro contro il neopromosso Carpi è servito a renderle ancor più evidenti al grande pubblico. E' entrato nella ripresa con i rossoneri sotto per 1-0 e ha letteralmente spaccato in due la gara, da un suo spunto è arrivata l'azione che ha portato al rigore trasformato dal solito Francesco Camarda per l'1-1 finale.

MILAN FUTURO, VOS RUBA LA SCENA

Prestazione solida esaltata dal suo allenatore("Devo dire che l'abbiamo visto poco, è quel giocatore dinamico, intraprendente a cui piace giocare alto ed essere aggressivo. Ha avuto un buon impatto nel gruppo, ci dà una mano importante"), ma sono state le parole degli avversari a diventare virali nelle ore immediatamente successive alla partita. In particolare quelle di, tecnico del Carpi: "Lasciando stare Camarda e Zeroli,".

- Insomma, da Vos una prova che ha convinto tutti. Certo non bastano 45 minuti di alto livello in Serie C per dire se sia effettivamente pronto per giocare stabilmente con i 'grandi', ma ci sono altri fattori che alimentano le possibilità di vederlo impiegato almeno in qualche spezzone di gara.Anche perché il calcio 'dei grandi' Vos l'ha già assaggiato e più volte con l'che negli ultimi due anni gli ha concessotra Eredivisie (13, 11 solo nel 2023/24), Europa League (3 nella scorsa stagione) e Coppa d'Olanda (1 nel 2022/23). A questo si aggiunge una struttura fisica già importante (189 cm d'altezza) che si abbina a una qualità tecnica che lo ha portato ad essere considerato in patria uno dei giovani prospetti più interessanti.

- Vos può diventare dunque presto una risorsa e Fonseca prende appunti.tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. In Europa il giovane centrocampista non è utilizzabile, non rispettava i criteri per essere inserito in Lista B (mancano i due anni di militanza nel club) e si è preferito non inserirlo in Lista A in favore di giocatori più esperti, ma almeno in campionato l'ex Ajax può allungare le rotazioni.

- E al tecnico portoghese può fare decisamente comodo una risorsa in più, che permetterebbe di. Il 4-2-3-1 non ha sempre dato risposte convincenti e molti invocano il passaggio al 4-3-3 per provare a dare maggiore equilibrio alla squadra soprattutto in fase difensiva e magari valorizzare meglio chi sta faticando in questo momento come Loftus-Cheek.Cambio modulo o no, trovare nuove forze potrebbe dimostrarsi essenziale, considerando che le scelte a disposizione di Fonseca sono limitate: detto di Vos e di un altro giovane comegià visto in Prima squadra, l'allenatore rossonero può contare sul nuovo acquistoe sui vecchi volti

- Proprio l'algerino è un altro tema da affrontare. Titolare nella prima contro il Torino, il 26enne è rimasto in panchina per tutti i 90' contro il Parma per poi non essere neanche convocato per la trasferta di Roma contro la Lazio. Questioni di mercato, Bennacer è stato corteggiato da diversi club in Arabia Saudita e in Europa, Atletico Madrid ma soprattuttodove c'è un grande estimatore comeDiscorsi rimandati dunque e mercato in archivio, il Milan ha regolarmente inserito Bennacer nelle sue liste, anche in quella UEFA, e, apparso non al meglio nella prima uscita ufficiale e poi di fatto rimasto fuori dai giochi dalle ultime due settimane di agosto a oggi, una missione non semplice ma necessaria per alzare il livello della mediana rossonera. Nel frattempo i fari restano puntati su Vos, che corre per prendersi il prima possibile anche il debutto con il Milan dei grandi.

