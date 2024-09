Anche oggi (come ieri, domani e dopodomani) i calciatori rossoneri non si allenano a Milanello. Dopo le sedute di martedì e mercoledì, come si legge sul Corriere dello Sport, PauloChe era già rimasta a riposo domenica e lunedì, nei due giorni successivi al pareggio per 2-2 di sabato sera sul campo della Lazio.Dove l'episodio delha alimentato polemiche nei confronti di tutto l'ambiente del Milan: società, dirigenza, staff tecnico e spogliatoio. Forse per questo Fonseca ha preferito alleggerire un po' la tensione.

Giusto per fare un parallelo, Simone Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo da sabato a lunedì compresi alla sua Inter, che si ritrova martedì ad Appiano Gentile per preparare il posticipo di domenica 15 settembre sul campo del Monza.Capitan Calabria, Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Gabbia, Terracciano, Loftus-Cheek, Abraham, Okafor e Morata saranno subito agli ordini di Fonseca. Poi entro mercoledì rientreranno ioltre ai giovani Bartesaghi, Camarda, Liberali, Torriani, Zeroli, Cuenca e Raveyre.