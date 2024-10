Milan, Cardinale resta e punta a vincere "con intelligenza". Club in salute, ora il nuovo stadio

IL RIMBORSO A ELLIOTT - Cardinale, insomma, guarda con ottimismo al futuro. Il Milan è in ottima salute (il bilancio sarà per la seconda volta consecutiva in utile), genera cassa e non ha debiti finanziari di un certo spessore, la strada è tracciata. I prossimi mesi semmai saranno importanti per RedBird, che potrebbe trovare nuovi investitori anche per rimborsare (scadenza 31 agosto 2025) a Elliott i circa 680 milioni di euro pagati del 2022 per acquistare il club rossonero, garantiti da un vendor loan, cioé un presitto concesso dal venditore in cambio del pegno sulle azioni.