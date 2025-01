Milan, Okafor non supera le visite mediche con il Lipsia: affare saltato

Intoppo nella trattativa che stava per portare Noahdalal. Il giocatore svizzero - che ieri era partito da Milano con direzione Germania - non ha superato completamente le visite mediche di rito con il club dellaL'affare era ormai fatto, come testimonia il viaggio dell'attaccante a Lipsia, ma si èsulle visite propedeutiche alla firma. I due club stavano per mettere nero su biancoDifficile fin dall'inizio, la trattativa si era sbloccata nella giornata di lunedì quando Milan e Lipsia erano riusciti a trovare la quadra che mancava soprattutto per la cifra del riscatto.

I tedeschi avevano anche sollevato qualcheche ne stavano minando la stagione in corso e che ora tornano d'attualità. Lo svizzero infatti ha patito di recente unaQuale futuro ora per Okafor? Il giocatore dovrebbe quindi tornare in Italia a patto che, dopo ulteriori visite, il Lipsia non si convinca comunque a chiudere la trattativa. Con i rossoneri, ha un contratto fino alda. Nel suo anno e mezzo in rossonero, ha giocato poco, diventando ben presto un comprimario, spesso partendo dalla panchina ed entrando solo nel finale. Il suo bilancio col club è di 52 partite, 5 gol e 7 assist. Era stato prelevato per circanell'estate 2023 dal Salisburgo. In aeroporto, prima di imbarcarsi sul volo, Okafor aveva detto: “