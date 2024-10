Milan, come non sprecare i 20 milioni di Musah: dagli Stati Uniti arriva il suggerimento

La necessità di calibrare al meglio la turnazione dei suoi giocatori nelle settimane a venire, nelle quali sia in campionato che in Champions League il Milan si gioca una fetta importante della stagione e lo stesso tecnico si gioca la conferma, potrebbe indurlo a rivalutare quei calciatori – e Musah è fra questi – che nelle ultime settimane hanno perso posizioni e minutaggio. La stanchezza evidenziata da un giocatore imprescindibile, ma non eterno, come Pulisic potrebbe trovare nel connazionale nativo di New York la naturale soluzione. Risolvendo peraltro un problema di equilibri precari provocato dalla rinuncia sul mercato ad un giocatore molto apprezzato come Saelemaekers (prestato alla Roma per avere in cambio Abraham). Ecco, Musah in determinate circostanze potrebbe risultare come la mossa a sorpresa sulla fascia destra per dare maggiore copertura su una corsa nella quale Emerson Royal tende spesso ad alzarsi, controbilanciando la naturale vocazione “mancina” del Milan targato Theo Hernandez e Leao.

PULISIC HA BISOGNO DI RIFIATARE: PALLA A FONSECA