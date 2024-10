Il peggior Milan degli ultimi 10 anni: Fonseca si gioca tutto in tre partite, ma ha un piano preciso per salvarsi

Sono quesiti che giustamente l’ambiente meneghino comincia a porsi, in particolar modo dopo la sconfitta arrivata in quel dell’Artemio Franchi di Firenze, contro una Fiorentina, in questo avvio di stagione, sembrata tutto fuorché una corazzata impenetrabile e imbattibile. Eppure,Sfumata la possibilità di agganciare il 2° posto e di tenersi in scia del Napoli di Antonio Conte, la sesta posizione attuale è un passo indietro deciso anche solo rispetto all’ultima annata vissuta con Stefano Pioli alla guida.

– specialmente da parte di alcuni dei leader tecnici della squadra, Theo Hernandez in primis, Fikayo Tomori a seguire –. La grande prova fornita sia contro il Lecce che in Champions League a Leverkusen non hanno avuto seguito e, anzi, si sono trasformate in quanto visto a Firenze. Questione di una mentalità di gruppo incapace di viaggiare ad alta quota e di mantenersi costante e proficua con il passare delle sfide e degli appuntamenti.

Dall’ammutinamento rigori di Abraham e Tomori all’espulsione rimediata per proteste – dopo il fischio finale, tra l’altro – di Theo Hernandez (per il quale sarà multato), l’anarchia è tornata a regnare nello spogliatoio del Milan.Nell’ultimo paio di settimane, l’allenatore lusitano ha deciso di sposare una linea comunicativa diretta, schietta e sincera con l’obiettivo di mettere i giocatori davanti alle proprie responsabilità, ma rimane il fatto che, alla dirigenza del Milan, il modo in cui è maturato il ko di Firenze proprio non è andato giù.

. Fonseca si ritrova, nuovamente, dinanzi a un bivio decisivo: o prende in mano le redini della squadra o rischia di perdere la panchina del Milan. Nelle prossime tre partite di campionato (contro Udinese, Bologna e Napoli, ndr),

Sottolineato come idee e filosofia di gioco siano ancora da introiettare nella testa dei giocatori, chiamati a svoltare dal punto di vista mentale e ad annullare determinati comportamenti ritenuti inaccettabili per un club come quello rossonero, c’è un dato che va evidenziato: sul fatto che sia stata una falsa partenza, non c’è mai stato alcun dubbio, maUna media, dicevamo, che mai era stat registrata in casa Milan nelle scorse dieci annate. Stagioni che hanno visto anche Filippo Inzaghi (1.38) e Marco Giampaolo (1.29 e fu poi esonerato) fare meglio del portoghese ex Lille, su cui la dirigenza rossonera è convinta che il suo lavoro possa presto iniziare a dare i suoi frutti. Ma va messo in evidenza che sono distanti anni luce le medie anche solo di Gennaro Gattuso e Vincenzo Montella (appaiati a 1.75), così come di Sinisa Mihajlovic (1.76) e del migliore dell’ultima era rossonera, il vincitore dello Scudetto 2022 Stefano Pioli (1.88).

, onde evitare la possibilità di essere esclusi già in questa prima fase della più importante manifestazione continentale. La sostanza è che la squadra meneghina deve comprendere come crescere, cosa esattamente voglia fare da grande e se esista la reale volontà di evolvere e di fare quel salto di qualità per diventare, finalmente, una grande squadra capace di contendere per i vertici del calcio italiano ed europeo.Nella Coppa dalle grandi orecchie, Real Madrid a parte, il Milan può centrare 15 punti su 15 dalle partite contro Bruges, Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria, mentre in campionato, sino a Natale e al famigerato “panettone”, i rossoneri se la vedranno con Bologna, Monza, Cagliari, Empoli, Genoa e Verona, anche se molto passerà dai big match contro Napoli, Atalanta e Juventus.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui