Milan, Tomori e Abraham a rapporto: confronto con Fonseca

Getty Images

, un rapporto che nasce da lontano, da quando erano ragazzini nell’Academy del Chelsea. Il lungo percorso tra le giovanili del club inglese li ha portati ad affacciarsi al calcio professionistico a distanza di pochi giorni in quel lontano 2016, prima di ritrovarsi nel 2019 entrambi in prima squadra, sempre in Premier League. Poi la Serie A nel 2021 e ora, dallo scorso agosto, nella stessa squadra, a Milano, sponda rossoneraper risalire immediatamente la china dopo la sconfitta di Firenze.

, anche se l’asse Tomori-Abraham era stato inefficace durante tutto il corso della sfida. Abraham aveva realizzato il secondo errore dal dischetto, dopo che Tomori gli aveva raccolto un pallone spiovente – in seguito all’assegnazione della massima punizione – e l’ex Roma si è visto parare la conclusione da De Gea in stato di totale grazia.che, a fine partita, dirà: "Sono incaz..., il tiratore è Christian. Non so perché i ragazzi abbiano cambiato. Ho già detto che non succederà mai più"., dato anche il precedente Theo-Leao nella trasferta dell’Olimpico.. Nell’ultima di campionato, Tomori si era visto sorpassare dal pallone che Gudmundsson aveva trasformato nel raddoppio viola. Abraham, oltre a sbagliare il rigore, non aveva creato altri pericoli. E così Pavlovic e Okafor scalpitano per una maglia da titolare in vista della ripresa post sosta.

, dato che nessuno dei due è convocato in nazionale inglese., che potrà verificarne i progressi. E come riporta La Gazzetta dello Sport,per un rapporto preciso, chiaro e limpido da questo momento in poi. Abraham e Tomori avranno modo di ripensare quanto dettogli dal proprio tecnico:

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui