Milan, accordo totale con Fofana. Ma Atletico Madrid e Manchester United provano ad inserirsi

Il Milan alza il pressing per provare a chiudere l’affare Fofana con il Monaco. Una base d’intesa con il forte centrocampista della nazionale francese era già stato trovato 15 giorni fa e nelle ultime ore è stato definito in ogni dettaglio anche grazie agli ottimi rapporti esistenti tra l’agente e Moncada. Le cifre raccolte dalla nostra redazione sono di un ingaggio da circa 3 milioni più 500 mila di bonus per quattro anni con opzione per il quinto.



NUOVA OFFERTA - Nelle prossime ore il Milan presenterà una nuova offerta al Monaco dopo che la prima da 12 milioni più bonus non è stata ritenuta soddisfacente. Il club rossonero sa che deve arrivare a quota 20 milioni considerando che la prima richiesta da parte dei monegaschi era di 25. Una valutazione comunque alta considerando che Youssouf ha un solo anno di contratto con il Monaco e ha già comunicato la sua volontà di andare non accettando la proposta per il rinnovo.