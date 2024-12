Milan, il Conceicao Day LIVE: l'allenatore è partito dal Portogallo. A Milanello c'è Fonseca

Oggi 30 dicembre 2024 è stato comunicatoe si attendeDa portoghese a portoghese, l’ex allenatore delè in arrivo in Italia dove vivrà la sua prima giornata da rossonero. Seguiremo ilminuto per minuto con tutti gli aggiornamenti del caso.Come documentato da CabineSport, Sergio Conceicao è partito dal Portogallo con direzione Milano. Tra un paio d'ore, alle 14, atterrerà in Italia e vivrà i suoi primi momenti da allenatore del Milan.

La partenza per l'Arabia Saudita è prevista per la giornata di martedì: la squadra volerà in Asia per giocarsi la Supercoppa Italiana alle ore 14. A Riad affronterà la Juventus nella semifinale e, dovesse riuscire a passare il turno, se la vedrà con una tra Inter e AtalantaCome confermato da MilanNews, la squadra si ritroverà alle 12.30 a Milanello per una seduta di scarico in palestra. Altra sessione leggera prevista per la giornata di martedì sotto gli ordini di Conceiçao, nel pomeriggio poi la partenza verso l'Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana.

Paulo Fonseca è a Milanello. L'ex allenatore rossonero è al centro sportivo per salutare tutti e per prendere le ultime cose, insieme al suo staffEcco il comunicato ufficiale: Fonseca non è più l’allenatore del Milan con il club rossonero che annuncia l’esonero ed “estende la sua gratitudine a Paulo per la sua grande professionalità e gli augura il meglio nei suoi sforzi futuri”Attese news sul futuro di Fonseca con il comunicato che non è ancora arrivato. In mattinata lo staff del portoghese potrebbe essere a Milanello per i saluti e per svuotare gli armadietti.

Era previsto un giorno libero per i giocatori del Milan. Dopo il pareggio con la Roma e il ribaltone in panchina però sono cambiare le intenzioni del club: i calciatori infatti torneranno ad allenarsi già nel pomeriggio quando sarà a Milanello anche il nuovo allenatore. Disposto il ritrovo a Milanello alle 12.30 e quindi una sgambata in vista della Supercoppa ItalianaProgramma fitto per Sergio Conceicao: l’arrivo nel primo pomeriggio, la prima conoscenza con i suoi nuovi giocatori e quindi la firma del contratto che lo legherà al Milan fino a giugno. Il club avrà poi un’opzione di rinnovo a suo favore nel caso valutasse in maniera positiva i primi mesi di lavoro del tecnico. Con Conceicao è atteso anche il suo staff. Come anticipato da La Gazzetta dello Sport, questi saranno i membri del nuovo staff: il vice allenatore sarà Siranama Dembélé; i due allenatori dei portieri saranno Vedran Runje e Diamantino Figueiredo; lo sport scientist Eduardo Oliveira con gli assistenti Fabio Moura e Joao Costa.

Manca solo l’ufficialità ma Fonseca è già virtualmente esonerato: è atteso a breve il comunicato del club che lo solleverà dall’incarico. In seguito il suo ruolo sarà affidato a Conceicao che è atteso già in giornata a Milano