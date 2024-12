Fonseca, le dichiarazioni dopo lo sfogo post Champions: "Voi non sapete tutto"

Lo sfogo di Paulo Fonseca dopo la vittoria in Champions League contro la Stella Rossa ha fatto discutere per tutta la settimana. L'allenatore portoghese ha mandato un messaggio (indiretto) alla squadra e ad alcuni giocatori in particolare, nei giorni successivi; poi la notizia si è spostata sui social con la storia Instagram di Maignan a sostegno di Theo e Calabria, due dei giocatori ai quali probabilmente, indirettamente, si riferiva Fonseca.- Alla vigilia del posticipo della sedicesima giornata contro il Genoa, in programma domenica 15 dicembre alle 20.45, Fonseca ha commentato così le sue parole post Stella Rossa: "Non parlo qua dei nomi, ma ho parlato con i giocatori in questione guardandoli negli occhi, dicendo quello che penso. Dobbiamo andare avanti. Dopo la partita siamo arrivati in spogliatoio e tutti avevano la stessa sensazione, questo è un primo step; dopo abbiamo lavorato bene, con buona atmosfera.. Domani giocherà la squadra che ritengo migliore per vincere la partita. Non ho ancora le idee chiare ad oggi, ma ve lo assicuro. Ho sentito l'appoggio della società, sempre. Io dico sempre la verità, è difficile nascondere quello che sento dopo una partita. Penso che devo essere sempre onesto. A volte penso che sono messaggi importanti da far passare. Ho avuto questa necessità, voi non siete all'interno e non sapete tutto".

- In vista della gara con il Genoadalla formazione titolare. La strada tracciata sembra quella, una scelta tecnica forse legata anche a quelle dichiarazioni rilasciate dopo l'ultima vittoria in Champions League. Contro i rossoblù l'allenatore dovrà fare a meno ache di Pulisic e Morata infortunati,Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Fofana, Reijnders; Musah, Chukwueze, Leao; Abraham.