Milan, Fofana resta il primo obiettivo ma non l'unico: contatto per Javi Guerra, la ricostruzione

Il Milan non ha mollato la presa su Yossouf Fofana, individuato da Geoffrey Moncada come il rinforzo ideale per la mediana. I contatti con l’agente del nazionale francese sono costanti con la speranza di sgretolare presto il muro eretto dal Monaco sulla valutazione da 25 milioni di euro. Il club rossonero però ha il dovere di guardarsi intorno per trovare delle soluzioni alternative a un obiettivo sul quale sta lavorando da diversi mesi.



CONTATTO PER JAVI GUERRA - Javier Guerra Moreno, per tutti Javi, è l’ennesimo gioiello della insuperabile scuola spagnola in termini di centrocampisti. Cresciuto nella cantera del Valencia, Javi si é preso le chiavi del centrocampo durante la stagione 2022-2023 e non le ha più lasciate. Il classe 2003 abbina una ottima struttura fisica a grandi doti tecniche e tattiche. Può agire sia da classica mezzala, collegando i reparti, sia come doppio perno davanti alla difesa per risultare determinante in fase di interdizione grazie alla sua grande qualità di lettura del gioco. Il Milan lo apprezza molto e ha avuto un contatto esplorativo con il suo intermediario italiano nei giorni scorsi.

REAL SOCIEDAD IN POLE - Il tempo non gioca a favore del Milan nel potenziale affare Javi Guerra. Moncada vorrebbe entrare in azione solo nel caso dovesse sfumare definitivamente il grande obiettivo Fofana. Il piano rossonero può essere rovinato presto dalla Real Sociedad: il club basco è in pressing sul Valencia e si sta avvicinando alla richiesta di 20 milioni di euro per superare la concorrenza del Girona.