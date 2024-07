Milan, Moncada insiste per Emerson Royal: é l’operazione giusta da fare a livello economico-progettuale?

Qualcosa si sta muovendo sull’asse Milano-Londra. I contatti tra il Milan e il Tottenham per Emerson Royal non si sono interrotti con i Spurs che stanno valutando internamente la possibilità di rivedere al ribasso la valutazione da 20 milioni di euro per il terzino destro brasiliano. Non è ancora un’apertura netta ma c’è la possibilità che si apra uno spiraglio considerando la volontà del ragazzo è chiara: vuole vestire la maglia del Milan con il quale ha già un accordo totale. All’inizio della prossima settimana Moncada proverà ad affondare per un suo vero e proprio pallino.

: in 4/5 (considerando Kalulu un’opzione anche da difensore centrale) per una sola maglia. Un’abbondanza forse eccessiva considerando per Terracciano il club ha rispedito al mittente diverse richieste nell’ultimo mese e che Florenzi sembra sempre più animato nel far cambiare idea a Fonseca nei suoi confronti.- Da diversi mesi il Milan era giunto alla conclusione che la corsia difensiva di destra andava migliorata. I quesiti sono due: Emerson Royal è il profilo giusto per fare il salto di qualità? Il secondo è di natura economica e strategica:magari togliendo spazio di manovra per altri ruoli? Le prossime due settimane potranno dirci qualcosa di più in merito in attesa delle evoluzioni per le trattative già impostate su Fofana, Pavlovic, Samardzic e Füllkrug.