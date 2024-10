Milan, le pagelle di CM: male Maignan e Okafor, Chukwueze indiavolato

Getty Images

questa volta anche il forte portiere francese finisce sul banco degli imputati: parte in ritardo sulla conclusione vincente di Kvaratskhelia.ha sicuramente un’alta percentuale di passaggi riusciti ma perché gioca sempre il pallone al compagno arretrato. Troppo timido e poco incisivo sia in fase offensiva che in fase difensiva. (dal 17’ st: prova a costruire qualcosa nel finale)prova molto solida del difensore tedesco.perde un solo duello contro Lukaku ma è quello che indirizza la partita sui binari azzurri.

: nel complesso fa anche una buona prova al netto delle difficoltà oggettive in un ruolo ancora non propriamente suo.copre tanto campo, con intensità e buone idee. Ma ad ogni azione positiva fa seguire una lettura errata. Ha sulla coscienza l’errore sul controllo che non permette al Milan di sfruttare un regalo del Napoli. Chiude la gara da terzino destro.tiene botta colpo su colpo, recupera diversi palloni. Il suo lo fa e anche bene.letteralmente indiavolato, gli manca solo il gol. Fa venire il mal di testa a Oliveira che sarà costretto anche al cartellino giallo. Gli manca solo il gol che sfiora nel primo tempo.

leggermente meglio rispetto alle ultime uscite mai nei momenti clou non c’è mai (dal 41’ st).buona partenza ma finisce poi per perdersi. (dal 17’ st: entra con il piglio giusto, creando un paio di presupposti interessanti)lotta come un leone, rincorre tutto e tutti. Spende tante energie che lo rendono a volte poco lucido nell’ultima giocata.: coraggio e idee non mancano al tecnico portoghese che vede giocare i suoi bene ma senza raccogliere punti. E il bilancio parla di 3 sconfitte in 9 partite: troppe per puntare allo scudetto.